УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

«Строительная газета» опубликовала материал под названием «Эксперты назвали города России с самым доступным жильем». «Эксперты сервиса бесплатных объявлений «Юла», основываясь на собственных данных, назвали города России с самым доступным жильем, — говорится в нем. — По информации экспертов, самые высокие цены на квартиры были зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке. Далее следуют Екатеринбург, Казань и Уфа. Средняя стоимость квартиры в этих городах оказалась выше, чем по стране в целом».

«Известия» сообщают на своем портале, как «Башкирия укрепляет торгово-экономические связи с Норвегией». «Возможности и перспективы двустороннего сотрудничества обсудили исполнительный директор Норвежско-Российской торговой палаты Ярле Форборд и министр экономического развития республики Сергей Новиков на встрече в рамках официального визита делегации Башкортостана в Норвегию, — сообщает пресс-служба Минэкономразвития региона. — Стороны обсудили вопросы и возможности развития совместных проектов в области туризма, а также химической промышленности, фармацевтики, рыбоводства и лесной промышленности. Также делегации обсудили проведение обучающих мероприятий для предпринимателей, сотрудничество между учебными заведениями, сообщает ИА «Башинформ»».

«Эхо Москвы» сердится: «Российские предприятия по производству гранита не успевают обеспечивать материалом столичных подрядчиков, занятых благоустройством города. Московской мэрии приходится закупать плиты в Китае и Украине». И вспоминает: «Несколько месторождений гранита в Карелии и Хакасии мэрия приобрела еще при Юрии Лужкове, однако от нового руководства города Московский горно-перерабатывающий комбинат заказов почти не получал. Да и вообще, столица предпочитает закупать камень в основном лишь у трех компаний: в Башкирии, Ленинградской области, а также на Урале – как пишет «Медуза», там из-за этого даже начались проблемы у местных поставщиков надгробных памятников, так как весь гранит предприятия стали отправлять в Москву».

ТАСС заметило значительный прогресс в области здравоохранения нашей республики: «Медучреждения Башкирии начнут выдавать больничные в электронном виде». Видимо это очень поможет лечить людей. «В региональном отделении ФСС отметили, что перед внедрением системы проводились обучающие семинары и отрабатывались все технические вопросы. Все государственные медучреждения Башкирии начнут в ближайшее время выдавать больничные листки в электронном виде. Об этом говорится в пресс-релизе регионального отделения Фонда социального страхования (ФСС). "Все государственные медицинские организации Башкортостана начнут выдавать листки нетрудоспособности в электронном виде в ближайшее время", — говорится в сообщении».

«Интерфакс-Россия» докладывает устами Минфина об исполнении бюджета республики:

«Бюджет Башкирии за 9 месяцев исполнен с профицитом 8,4% от доходов. Согласно сообщению регионального Минфина, доходы бюджета составили 115,409 млрд рублей (снижение на 2,8% по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года), расходы — 105,666 млрд рублей (рост на 2,2%). Консолидированный бюджет республики за 9 месяцев исполнен по доходам в сумме 138,15 млрд рублей (сокращение на 2,3% к аналогичному периоду прошлого года). Налоговые и неналоговые доходы составили 111,98 млрд рублей (меньше на 3,5%)».

Он же, «Интерфакс-Россия» подвергает пристальному наблюдению тех, кто не хочет или не может пополнить бюджет: «Суд ввел процедуру наблюдения в крупнейшем издательстве Башкирии». «Арбитражный суд Башкирии ввел в отношении ГУП "Государственное республиканское издательство "Башкортостан" процедуру наблюдения, соответствующе определение размещено в картотеке арбитражных дел.

Согласно материалам суда, задолженность издательства перед министерством составляет 3,221 млн рублей (в том числе 3,153 млн рублей арендной платы и 67,605 тыс. рублей пени). Кредитор пытается взыскать эту сумму через суд с 2016 года».

«Российская газета» пишет о финале печального события: «В Башкирии директор Янаульского лицея осужден на четыре года лишения свободы условно с лишением права занимать руководящие должности в образовательных учреждениях сроком на два года. Суд признал его виновным в халатности, повлекшей смерть человека.

— Следствие и суд установили, что днем 22 мая 2016 года шестилетний ребенок, играя во дворе, подошел к створке ворот лицея и начал ее раскачивать. Створка ворот со столбом упали на ребенка и придавили его. Очевидцы освободили мальчика и увезли в больницу. Ребенок получил тяжелые травмы головы, от которых впоследствии скончался, — рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя Следственного управления Следкома РФ по РБ Светлана Абрамова. Как установило следствие, в 2015 году створку ворот варил местный житель, не имевший специального образования. К работам его привлек директор лицея. В нарушение своих обязанностей руководитель образовательного учреждения не проверил качество работ и разрешил использование конструкции».

ИА REGNUM тоже заглянул в зал суда и обнаружил удивительное: «Обудсмен поддержала опеку, чьи действия признаны судом незаконными». «Органы опеки выписали постановление, все доводы которого, включая «социально опасное положение» для ребенка были признаны судом необоснованными и незаконными, — пишет агентство. — Уполномоченная по правам ребенка Милана Скоробогатова встала на сторону органов опеки несмотря на то, что суд признал доводы органов опеки незаконными, заявил корреспонденту ИА REGNUM помощник адвоката семьи Панковых, у которых изъяли ребенка, Кирюхин Артем.

Омбудсмен заявила в ходе встречи с рабочей группой по мониторингу незаконного изъятия детей, что у мужа Оксаны Панковой, назначенной временным опекуном несовершеннолетней девочки, была судимость. Именно из-за этой судимости опека ранее заинтересовалась семьей. Из этого Скоробогатова сделала вывод, что Куюргазинская опека «проявила более сознательный вид» и отношение к делу».

«Интерфакс-Россия» рассказывает о новом виде взятки, изобретенном жителем Башкирии при полном одобрении полицейского из Татарии: «Полицейский подозревается в получении взятки от браконьеров, которые выловили в Татарстане почти 40 тыс. раков

Следственное управление СКР по Татарстану выявило причастность сотрудника полиции к группе браконьеров, которые, не имея разрешений, выловили из рек республики около 40 тысяч раков.

"В ходе расследования уголовного дела установлена причастность к противоправной деятельности 51-летнего оперативного дежурного отдела МВД России по Актанышскому району Ирека Давлетова и 34-летнего жителя Башкирии Мурада Катамадзе.

"Мужчины договорились о том, что полицейский за вознаграждение будет оказывать М.Катамадзе покровительство. В результате с сентября 2016 по октябрь 2017 года И.Давлетов получил от М.Катамадзе не менее 45 кг раков и не менее 45 тыс. рублей за невыявление его преступной деятельности и общее покровительство по незаконной добыче раков на территории района", — говорится в сообщении. Отмечается, что общее число обнаруженных раков, выловленных браконьерами, составило более 32 тыс. штук, из рек изъяты ловушки, из которых извлечено еще более 5 тыс. членистоногих. Все 37 тыс. раков после пересчета отпущены в водоемы».

Снова ИА REGNUM пишет о Башкирии, но на сей раз лишь вскользь, в связи с грибами: ««Яндекс» назвал самые популярные запросы о грибах»: «Стартует грибной сезон на юге Поволжья. В самом начале лета грибы ищут в Самарской и Саратовской областях, в июле — в Оренбургской области и Башкирии».

А «Известия» рассказывают о том, как уфимский программист «стрижет бабки» с заграничных капиталистов: «Программист из Уфы создал реалити-шоу про своего кота. Десятки людей со всего мира присылают сообщения в чат. Специальная программа реагирует на них и выполняет команды. Правда, кот на пополнение кормушки и игрушечную веревку реагирует редко. Большую часть времени Рыжего вообще нет в кадре. Тем не менее успех у стрима — колоссальный».

«Аргументы недели» — еще об одном уфимском изобретении. А может и не уфимском, но в Уфе давно прижившемся: «Особенности уличного искусства в Уфе. Несколько лет назад столицу захватило новое явление — стрит-арт. Стены домов «украсили» непонятные надписи и рисунки. Городские власти сначала пытались бороться с этим явлением, замазывая творения. Но они уже на следующий день появлялись вновь. Тогда решили обуздать стихию другим способом: разрешили любителям порисовать на стенах легально...».