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УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе в кинотеатре «Родина» состоялась премьера художественного фильма «Храни тебя Бог» Камилы Нугаевой. В основе новой короткометражной работы режиссера — социальная драма. Главный герой фильма Платон — одаренный мальчик, который в силу жизненных обстоятельств оказывается в непростой ситуации. Его мама занята устройством новой личной жизни, отец все глубже погружается в долги, мальчиком занимается только бабушка.

«Это собирательная история, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Кое-что, конечно, было додумано. Жизнь полна соблазнов, можно увидеть очень много молодых людей, сбившихся с истинного пути, которые забывают о настоящих ценностях», — говорит Камила Нугаева.

Украшением фильма стало участие хоровой капеллы мальчиков Башкирской государственной филармонии под руководством Клима Калитова. В фильме дети исполняют молитву «Койли шима» из репертуара еврейского хора. После премьеры фильма состоялось выступление капеллы мальчиков.

«За капеллой я наблюдаю с самого дня ее основания. Очень трогательно за ними смотреть, у меня есть документальный фильм о них, — рассказала Камила Нугавева. — К хору я с огромным уважением отношусь, сама училась у Бориса Шестакова, оттуда любовь к хоровому искусству».

Как рассказала творческая группа на презентации, главную роль в фильме сыграл восьмилетний уфимский школьник Георгий Попов, которому в процессе съемок пришлось «побороться» с выпавшими зубами. Роли в фильме исполнили актеры Молодежного и Русского театров Уфы Ольга Мусина и Руслан Бельский. В фильме играли также и непрофессиональные актеры.

Оператором-постановщиком был Михаил Блинцов из Москвы, художником-постановщиком — Руслан Магалимов. Для режиссера Камилы Нугаевой это уже шестая работа, в ее творческом багаже есть уже три художественных и два документальных фильма.