УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Консолидированный бюджет Башкортостан исполнен по доходам на 138 150,1 млн. рублей или 97,7% к аналогичному периоду 2016 года. Из них налоговые и неналоговые доходы составили 111 979,9 млн. рублей или 75,3% к годовому плану (при расчетной норме исполнения 75,0%), уменьшившись по сравнению с поступлениями аналогичного периода 2016 года на 4 028,1 млн. рублей или на 3,5%. Минфин Башкортостана представил данные на 1 октября 2017 года.

Основными источниками доходов являются: налог на доходы физических лиц – 34 350,7 млн рублей (30,7% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов), налог на прибыль организаций – 32 627,6 млн рублей (29,1%), акцизы – 15 187,7 млн рублей (13,6%), налоги на имущество – 11 780,7 млн рублей (10,5%), налоги на совокупный доход – 5 402,3 млн рублей (4,8%). По сравнению с аналогичным периодом 2016 года, увеличились поступления налога на прибыль организаций – на 3 863,0 млн рублей или на 13,4%, налога на доходы физических лиц – на 1 483,1 млн рублей или на 4,5%, налогов на имущество – на 540,4 млн рублей или на 4,8%, налогов на совокупный доход – на 388,6 млн рублей или на 7,7%, акцизов – на 94,5 млн рублей или на 0,6%.