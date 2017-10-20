Правительство увеличит размер штрафов по системе «Платон» Фото: Олег Яровиков Правительство увеличит размер штрафов по системе «Платон» Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Размер штрафов для большегрузных транспортных средств за неоплату проезда по дорогам федерального значения увеличится до 20 тысяч рублей. Правительство России внесло данный законопроект в Госдуму.

Документ предлагает увеличить административный штраф за нарушение законодательства Российской Федерации о взимании платы до 20 тысяч рублей. Сейчас он составляет 5 тысяч рублей.

Глава Минтранса в 2018 году, по сообщениям СМИ, обещал разработать систему предоставлению скидок в системе «Платон», которые будут пропорциональны пробегу авто.