Правительство увеличит размер штрафов по системе «Платон»
Правительство увеличит размер штрафов по системе «Платон» Фото: Олег Яровиков
Правительство увеличит размер штрафов по системе «Платон» Фото: Олег Яровиков
УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
Размер штрафов для большегрузных транспортных средств за неоплату проезда по дорогам федерального значения увеличится до 20 тысяч рублей. Правительство России внесло данный законопроект в Госдуму.
Документ предлагает увеличить административный штраф за нарушение законодательства Российской Федерации о взимании платы до 20 тысяч рублей. Сейчас он составляет 5 тысяч рублей.
Глава Минтранса в 2018 году, по сообщениям СМИ, обещал разработать систему предоставлению скидок в системе «Платон», которые будут пропорциональны пробегу авто.