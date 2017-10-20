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Правительство увеличит размер штрафов по системе «Платон»

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Правительство увеличит размер штрафов по системе «Платон» Фото: Олег Яровиков

Правительство увеличит размер штрафов по системе «Платон» Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Размер штрафов для большегрузных транспортных средств за неоплату проезда по дорогам федерального значения увеличится до 20 тысяч рублей. Правительство России внесло данный законопроект в Госдуму.

Документ предлагает увеличить административный штраф за нарушение законодательства Российской Федерации о взимании платы до 20 тысяч рублей. Сейчас он составляет 5 тысяч рублей.

Глава Минтранса в 2018 году, по сообщениям СМИ, обещал разработать систему предоставлению скидок в системе «Платон», которые будут пропорциональны пробегу авто.

Теги: система Платон, штрафы
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