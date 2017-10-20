Новорожденные граждане России получат подарки от государства Фото: Олег Яровиков Новорожденные граждане России получат подарки от государства Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Каждый новорожденный в России может уже в следующем году получить подарок от государства. Вручение подарков малышам вошло в проект плана основных мероприятий до 2020 года в рамках Десятилетия детства, разработанный Минтрудом, сообщают «Известия».

Подарки планируется вручать матери при выходе из роддома. По словам специалистов, это могут быть подгузники, погремушки, ползунки и другие необходимые младенцу вещи преимущественно российского производства.

Как считают в Минпромторге, инициатива позволит не только поддержать отечественного производителя, но и станет стимулом для улучшения демографической ситуации.

Проект уже согласовали в Минэкономразвития. Вместе с тем конкретных предложений о порядке проведения и финансирования этого мероприятия нет. По мнению Минтруда, раскошелиться должны регионы.

В Башкирии все мамы по инициативе властей республики получают подарки при выписке из роддома. В комплект входят тонкие и теплые пелёнки, шапочки и одеяло по сезону. Так что при необходимости малыш может примерить обновки уже при выписке из больницы. И, конечно же, к подарку приложена поздравительная открытка новому гражданину страны и его родителям.