Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.57 ↑

EUR 67.93 ↓

20 октября Пятница

Уфа   °

Новорожденные граждане России получат подарки от государства

ОБЩЕСТВО

Новорожденные граждане России получат подарки от государства Фото: Олег Яровиков

Новорожденные граждане России получат подарки от государства Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Каждый новорожденный в России может уже в следующем году получить подарок от государства. Вручение подарков малышам вошло в проект плана основных мероприятий до 2020 года в рамках Десятилетия детства, разработанный Минтрудом, сообщают «Известия».

Подарки планируется вручать матери при выходе из роддома. По словам специалистов, это могут быть подгузники, погремушки, ползунки и другие необходимые младенцу вещи преимущественно российского производства.

Как считают в Минпромторге, инициатива позволит не только поддержать отечественного производителя, но и станет стимулом для улучшения демографической ситуации.

Проект уже согласовали в Минэкономразвития. Вместе с тем конкретных предложений о порядке проведения и финансирования этого мероприятия нет. По мнению Минтруда, раскошелиться должны регионы.

В Башкирии все мамы по инициативе властей республики получают подарки при выписке из роддома. В комплект входят тонкие и теплые пелёнки, шапочки и одеяло по сезону. Так что при необходимости малыш может примерить обновки уже при выписке из больницы. И, конечно же, к подарку приложена поздравительная открытка новому гражданину страны и его родителям.

Теги: демография, подарки новорожденным
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть