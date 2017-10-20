В Башкирию пришла волна холода с Арктики Фото: Ксения Калинина, Станислав Шахов В Башкирию пришла волна холода с Арктики Фото: Ксения Калинина, Станислав Шахов

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирию сегодня пришли холодные арктические воздушные массы. Сейчас в Уфе столбики термометров показывают +2 градуса, но с учетом сильного ветра и влажности в 93 процента, ощущается как 2 градуса мороза.

Днем ожидается небольшой дождь со снегом, в северных и горных районах до умеренного. Ветер западный, северо-западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха прогреется до +1,+6°.

В субботу станет ещё холоднее. Температура воздуха понизится ночью до -1,-6°С, при прояснениях до -11°С, днем до -2,+3°. Местами ожидаются осадки в виде мокрого снега, установление временного снежного покрова. На отдельных участках дорог, особенно в ночные и утренние часы велика вероятность образования гололедицы.