В столице Башкирии определены победители конкурса «Мустаевские чтения» Фото: пресс-служба мэрии В столице Башкирии определены победители конкурса «Мустаевские чтения» Фото: пресс-служба мэрии

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Литературно-поэтический вечер «Я любовался миром этим...», посвященный памяти Народного поэта Республики Башкортостан Мустая Карима, состоялся в башкирской гимназии №158, которая носит его имя. Почетными гостями вечера стали сын Мустая Карима Ильгиз Мустафович Каримов с супругой Нафисой. В мероприятии приняли участие заместитель главы Администрации ГО город Уфа Сынтимир Баязитов, глава Администрации Кировского района Уфы Динар Халилов, начальник городского Управления образования Елена Хаффазова, депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Римма Утяшева, а также руководители театров, библиотек, писатели, актеры и другие приглашенные.

В этот памятный день в гимназии состоялось открытие музей театра и был подписан договор о сотрудничестве между образовательным учреждением и Башкирским государственным академическим театром драмы имени М. Гафури, сообщили в администрации муниципалитета.

Сынтимир Баязитов отметил, что в гимназии имени Мустая Карима растет достойное поколение, активные и увлеченные ребята, которые чтят историю, культуру и творческое наследие народов республики, являются последователями творчества Почетного гражданина города Уфы Мустафы Сафича Каримова.

На вечере звучали стихи поэта, песни на его слова, отрывки из произведений в исполнении обучающихся гимназии, артистов Молодежного театра имени М. Карима и Башкирского государственного академического театра драмы.

Также состоялось награждение победителей и призеров городского конкурса «Мустаевские чтения». Конкурс проводился с 12 по 18 октября с целью приобщения учащихся к духовному наследию народов республики и страны, формирования глубокого интереса к личности Мустая Карима, патриотического, нравственного воспитания подрастающего поколения, продвижения литературно-творческих достижений одаренных детей.

Участие в нем приняли более 300 обучающихся и педагогов школ, гимназий и лицеев. Они представляли свои работы по группам 1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы и педагоги в номинациях: интернет-викторина «Наш Мустай», конкурс буктрейлеров по произведениям Мустая Карима «Новое рождение любимого произведения», конкурс рисунков «Пушкин, Тукай и Карим», конкурс проектов пеших экскурсионных маршрутов «Уфа – мой любимый город».

По итогам конкурса победителями были названы 19 школьников и двое педагогов, 73 конкурсанта стали призерами. Победителям вручили Почетные грамоты Управления образования Администрации Уфы, специальные призы от Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди и Фонда имени Мустая Карима, дипломы и призы РОО «Национально-культурная автономия татар Республики Башкортостан».

←