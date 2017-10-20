Константин Толкачев поздравил экс-главкома Военно-космических сил России Виктора Бондарева с назначением на новую должность Фото: автор Константин Толкачев поздравил экс-главкома Военно-космических сил России Виктора Бондарева с назначением на новую должность Фото: автор

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев поздравил экс-главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Виктора Бондарева с назначением на должность председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

В Совете Федерации Виктор Бондарев сменил Виктора Озерова. Одновременно с этим он сменил его и на должности заместителя председателя Комиссии Совета законодателей России по вопросам законодательного обеспечения национальной безопасности и противодействию коррупции, которую возглавляет Константин Толкачев. Председателю парламента Башкортостана и экс-главкому ВКС предстоит совместная работа по совершенствованию законодательства в целях повышения безопасности государства.

Председатель Государственного Собрания выразил уверенность в том, что опыт и профессионализм Виктора Бондарева будут ценны не только для верхней палаты российского парламента, но и в ходе его работы на площадке Совета законодателей. Данный совещательный и консультативный орган при Федеральном Собрании функционирует с мая 2012 года. Его основная задача – законодательное обеспечение государственной политики, организация взаимодействия Совета Федерации, Государственной Думы и законодательных органов регионов.

В настоящее время Совет законодателей возглавляют два сопредседателя – Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. В составе Совета законодателей 12 комиссий. Одну из них – Комиссию по вопросам законодательного обеспечения национальной безопасности и противодействию коррупции возглавляет председатель парламента Башкортостана. У Константина Толкачева два заместителя: председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, должность которого теперь занимает Виктор Бондарев, и председатель Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, должность которого занимает Василий Пискарев.

Комиссия, возглавляемая Константином Толкачевым, является одной из наиболее активных в Совете законодателей. В текущем году Комиссией был проведен мониторинг деятельности по противодействию терроризму и экстремизму в 85 регионах страны и выработан ряд контртеррористических мер в масштабе государства, которые Константин Толкачев изложил на заседании Президиума Совета законодателей в июле. Предложенные меры связаны преимущественно с совершенствованием законодательства в сфере борьбы с экстремизмом и терроризмом, противодействием новейшим технологиям, которые используют экстремисты и борьбой с распространением противоправного контента в Интернете. Кроме того, в апреле Комиссия внесла ряд предложений по совершенствованию антикоррупционного законодательства, в том числе Константин Толкачев озвучил тогда идею объединения в новый кодекс всего антикоррупционного правового массива. Многие предложения Комиссии были использованы в дальнейшей работе как обеими палатами российского парламента, так и федеральными органами исполнительной власти.

Виктор Бондарев, приступив к работе в новом статусе, уже внес ряд предложений по дальнейшей работе Комиссии, которые видятся своевременными и перспективными. Председатель парламента Башкортостана подчеркнул, что специалист такого уровня является очень ценным пополнением как для Комиссии по вопросам законодательного обеспечения национальной безопасности и противодействию коррупции, так и для Совета законодателей в целом.

Справка. Генерал-полковник Виктор Бондарев родился в 1959 году в селе Новобогородицкое Воронежской области. Обучался в Борисоглебском высшем военном авиационном училище летчиков имени В. П. Чкалова, Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина, Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Проходил службу на разных должностях в ВВС и ПВО, награжден рядом медалей и орденов, а также званием Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе. С 2012 по 2015 годы возглавлял Военно-воздушные силы Российской Федерации. 1 августа 2015 года Виктор Бондарев был назначен Главнокомандующим Воздушно-космическими силами России. Он занимал эту должность с момента ее учреждения до конца сентября 2017 года, когда он был наделен полномочиями члена Совета Федерации.