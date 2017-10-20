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20 октября Пятница

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В Башкортостане насмерть сбили пешехода

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкортостане насмерть сбили пешехода Фото: Дорожный патруль -Уфа

В Башкортостане насмерть сбили пешехода Фото: Дорожный патруль -Уфа

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане насмерть сбили пешехода. Смертельное ДТП произошло сегодня вечером, 19 октября, в Иглинском районе

По данным «Дорожного патруля Уфа», на автодороге Уфа-Охлебинино близ поселка Акбердино Виллэдж уфимец за рулем микроавтобуса Форд Транзит сбил мужчину. Пешеход пересекал проезжую часть в неположенном месте. От удара у пассажирской машины помялся капот и разбилось лобовое стекло.

Пострадавший от полученных травм скончался до приезда скорой помощи.

Теги: ДТП
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