В Башкортостане насмерть сбили пешехода
В Башкортостане насмерть сбили пешехода Фото: Дорожный патруль -Уфа
В Башкортостане насмерть сбили пешехода Фото: Дорожный патруль -Уфа
УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
В Башкортостане насмерть сбили пешехода. Смертельное ДТП произошло сегодня вечером, 19 октября, в Иглинском районе
По данным «Дорожного патруля Уфа», на автодороге Уфа-Охлебинино близ поселка Акбердино Виллэдж уфимец за рулем микроавтобуса Форд Транзит сбил мужчину. Пешеход пересекал проезжую часть в неположенном месте. От удара у пассажирской машины помялся капот и разбилось лобовое стекло.
Пострадавший от полученных травм скончался до приезда скорой помощи.