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20 октября Пятница

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В Уфе в Башгосфилармонии продолжится цикл воскресных концертов для всей семьи

КУЛЬТУРА

В Уфе в Башгосфилармонии продолжится цикл воскресных концертов для всей семьи Фото: БГФ им.Х.Ахметова

В Уфе в Башгосфилармонии продолжится цикл воскресных концертов для всей семьи Фото: БГФ им.Х.Ахметова

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Башкирская государственная филармония имени Хусаина Ахметова объявляет об открытии сезона воскресных концертов для всей семьи – «Weekend с органом».

В проекте – концерты на любой вкус: органная музыка и джаз, народное творчество и эстрадное искусство. В новом сезоне органные программы представит дипломант международных и всероссийских конкурсов Эльвира Ямалова (орган/Россия-Испания). Она известна не только в республике, но далеко за ее пределами. Артистка совершенствовала мастерство у выдающихся музыкантов-органистов Европы. Более 10 лет Эльвира жила и училась в Испании, где активно концертировала как солистка и участница камерного ансамбля «Арьяда». В 2013 году как приглашенная гостья органистка представила в Башкирской филармонии программу испанской органной музыки. По возвращении в Уфу в 2015 году, Ямалова уже представила уфимской публике программу «Медитация и ритм», выступила в качестве клавесинистки в тандеме с домрой (Елена Камалова), а также удивила гармоничным союзом короля музыкальных инструментов с ударными инструментами – литавры, вибрафон, ксилофон, малый барабан (Василий Каверин) в программе «Колокола», где наряду с классикой звучала современная музыка».

«Для меня орган – не только «король инструментов», самый мощный, самый разный, самый «далёкий и близкий», но ещё и самый красивый… Наверное, потому что это не просто духовой инструмент, но и духовный, не зря здесь присутствует один корень «дух», –призналась Эльвира Ямалова.

Теги: воскресные концерты
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