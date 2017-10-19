Фото:







Фото:

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Почти два года Ильдус и Диля Нурмухаметовы, научные сотрудники национального парка «Башкирия» с двумя маленькими детьми прожили на Кашале — кордоне на стыке заповедника «Шульган-Таш» и национального парка.

В прошлом Кашаля была небольшой деревней на правом берегу реки Нугуш. Долгие годы здесь жил лесник Рашит Кусяпов с женой. После его смерти, на обезлюдевшем месте построили опорный пункт, избушку, затем павильон для туристов, причал.

«Желание жить «в глуши», в чистом месте, вдали от городской жизни, дышать чистым воздухом, пить чистую воду у нас было всегда. Поэтому, когда нам предложили поселиться на Кашале, мы переехали на новое место жительства», — рассказали Нурмухаметовы в интервью газете «Пульс-М».

Перед новыми сотрудниками нацпарка ставились задачи охранять эту территорию, информировать посетителей и разъяснять им режим поведения на заповедных местах, оказывать им помощь. Также семья занималась учётом зверей, птиц, рыб, беспозвоночных и растений, изучением популяций редких и исчезающих видов животных и растений, вели мониторинг фоновых видов, наблюдали за климатом. Так, Ильдусу Нурмухаметову удалось запечатлеть редкого змееяда и орла-карлика, снять танец журавлей и скопление ушастых сов. Из растений впервые в национальном парке было зафиксировано растение пузырчатка и обнаружена необычная популяция тюльпанов с красноватыми лепестками.

«Работы на Кашале хватало, но график мы устанавливали себе сами, поэтому никакая работа не была в тягость. Вначале, конечно, было непросто без привычных условий, но мы постепенно наладили быт. Связь была спутниковая, интернет через тарелку, телефон тоже. Воду брали сперва с реки, через 9 месяцев осенью сделали скважину и провели воду в дом. Электричество получали от солнечных панелей. Летом его хватает на всё, а зимой экономили. Дом топили дровяной печкой, жена сама пекла хлеб на натуральных дрожжах. Детям на Кашале нравилось, зимой – прогулки по лесу, летом — ежедневные купания», — поведал бывший житель кордона.

Этой осенью семья вернулась в село Нугуш, но продолжает работать в национальном парке «Башкирия».

«Мы благодарим Кашалю – край, который забрал кусочек нашего сердца, оставив на память множество светлых воспоминаний», — добавили Нурмухаметовы.