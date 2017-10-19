Житель Башкирии разорил пчелиный улей, чтобы закусывать медом спиртное Фото: Олег Яровиков Житель Башкирии разорил пчелиный улей, чтобы закусывать медом спиртное Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

40-летний житель Кугарчинского района Башкирии разорил пчелиный улей, чтобы закусывать медом спиртное. Сладкое лакомство он похитил ночью прямо с рамами с одного из хозяйств в селе Мраково.

Полицейские установили, что злоумышленник оказался тем еще гурманом, когда они по горячим следам вышли на след злоумышленника, мужчина с опухшими от укусов пчел руками распивал спиртные напитки, обильно заедая медом в сотах.

Сельчанин признался в совершенном. Общая сумма ущерба составила около трех тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает МВД по РБ.