В Стерлитамаке открылась выставка фотографий Всемирной Фольклориады, проходившей в прошлом году в Мексике Фото: Минкультуры РБ В Стерлитамаке открылась выставка фотографий Всемирной Фольклориады, проходившей в прошлом году в Мексике Фото: Минкультуры РБ

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Стерлитамаке открылась выставка фотографий Всемирной Фольклориады, проходившей в прошлом году в Мексике. Фотовыставка «Всемирная Фольклориада — 2016» — передвижная, она пройдет во всех 63 муниципальных образованиях республики, и завершится в конце 2018 года.

В экспозиции представлены фотографии об участии культурной делегации Башкортостана в фестивальных мероприятиях в г. Сакатекасе, в культурном форуме Mexico Festival CIOFF в штате Веркруз, гала-концерте в столице Мексики г. Мехико.

В связи с проведением в 2020 году в Башкортостане Всемирной Фольклориады, выставка знакомит жителей республики с этнокультурными и фольклорными традициями народов мира, а также с деятельностью Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств CIOFF.