Минздрав Башкирии назвал основную причину снижения рождаемости в регионе Фото: Ксения Калинина Минздрав Башкирии назвал основную причину снижения рождаемости в регионе Фото: Ксения Калинина

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Основная причина снижения рождаемости в Башкортостане — уменьшение количества женщин активного детородного возраста, заявил министр здравоохранения республики Анвар Бакиров, выступая на селекторном совещании с главами муниципальных районов и городских округов республики.

С начала 2017 года в регионе родилось почти 33 тысячи детей, что меньше аналогичного периода прошлого года, констатировал глава ведомства. Количество женщин активного детородного возраста за последние пять лет уменьшилось на 76 тысяч человек. На этом фоне снижается количество рождений первых детей. По словам Анвара Бакирова, в прошлом году благодаря высоко-репродуктивным технологиям 800 бесплодных супружеских пар смогли обзавестись детьми. В текущем году выполнено 1100 процедур ЭКО из запланированных 1500.

Показатель смертность населения в республике снизился на 4%. По данным Башстата в республике за 8 месяцев умерло более 34 тысяч человек. В отношении смертности трудоспособного населения показатель снизился по сравнению с прошлогодним периодом на 8%. В данной группе причины смертности населения не только медицинские, но социальные. Много мужчин в трудоспособном возрасте умирают от отравления алкоголем, суицидов, в ДТП.

Среди причин младенческой смертности, кроме медицинских, также существуют различные социальные факторы. Это бытовые условия и уровень жизни семей, качество ухода за ребенком и другие. Есть факты смерти новорожденных, которые не связаны с состоянием здоровья ребенка, а произошли от различных несчастных случаев.

О том, сколько человек будет жить в регионе к 2030 году, зачем уезжают и от чего умирают жители Башкирии и для чего нам нужно министерство семьи – в специальном проекте ИА «Башинформ».