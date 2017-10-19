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19 октября Четверг

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На протяжении столетий Уфа является одним из центров исламского образования – Рустэм Хамитов

ОБЩЕСТВО

На протяжении столетий Уфа является одним из центров исламского образования – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков

На протяжении столетий Уфа является одним из центров исламского образования – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов обратился с приветствием к участникам Международной научно-практической конференции «Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве XXI века», которая сегодня начала свою работу в Уфе.

В обращении, в частности, говорится:

«Сердечно приветствую участников юбилейной Х Международной научно-практической конференции «Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве XXI века».

В современном мире всё более важными становятся вопросы межэтнических и межрелигиозных отношений. Значимую роль в их укреплении и гармонизации в нашей стране играет многовековое единство народов России, их нравственные традиции, большая работа по развитию национальных языков и культур, духовному просвещению.

На протяжении столетий Уфа является одним из центров исламского образования. Сегодня здесь развиваются такие его новые формы, как партнёрство светских и религиозных вузов. В результате сотрудничества Башкирского госпедуниверситета имени Акмуллы и Российского исламского университета ЦДУМ России сформировалась многоуровневая система религиозного образования, направленная на сохранение ценностей традиционного ислама. Внедрение единых стандартов, информационных технологий в систему российского мусульманского образования способствует повышению его конкурентоспособности, росту престижа отечественных исламских учебных заведений.

За годы проведения конференция стала авторитетной площадкой для открытого обсуждения российскими и зарубежными учеными вопросов развития мусульманских просветительских традиций, нравственного воспитания молодёжи. Уверен, что этот важный форум внесет значимый вклад в укрепление авторитета российской исламской богословской школы.

Желаю участникам конференции плодотворной работы, доброго здоровья и благополучия!».

Теги: ислам, образование, глава рб
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