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19 октября Четверг

Уфа   °

В Уфе начали поиски пропавшей местной жительницы

ОБЩЕСТВО

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфе родственники разыскивают 64-летнюю Людмилу Дмитриевну Михину. Женщина ушла из дома в Уфе 15 октября и до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Приметы разыскиваемой — рост 160-165 см, телосложение среднее, волосы темные, глаза серые.

Была одета в красную куртку, черный берет и черные брюки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят сообщить сведения по телефонам: 02 (с мобильного – 102) или 8 800 700 54 52.

Теги: поиски пропавших
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