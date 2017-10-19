УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфе родственники разыскивают 64-летнюю Людмилу Дмитриевну Михину. Женщина ушла из дома в Уфе 15 октября и до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Приметы разыскиваемой — рост 160-165 см, телосложение среднее, волосы темные, глаза серые.

Была одета в красную куртку, черный берет и черные брюки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят сообщить сведения по телефонам: 02 (с мобильного – 102) или 8 800 700 54 52.