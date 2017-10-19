В Стерлитамаке открылся фольклорный праздник «Ашкадарские зори»
В Стерлитамаке открылся фольклорный праздник «Ашкадарские зори» Фото: Минкультуры РБ
В Стерлитамаке открылся фольклорный праздник «Ашкадарские зори» Фото: Минкультуры РБ
УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Стерлитамаке в пятый раз открылся фольклорный праздник «Ашкадарские зори». В нем участвуют 300 артистов со всей страны. 19 и 20 октября в ГДК участники состязаются в двух номинациях: «Башкирский фольклорный коллектив» и «Исполнители редких и оригинальных жанров». В рамках фестиваля состоятся семинары и круглый стол для руководителей фольклорных коллективов, мастер-класс по изготовлению элементов башкирского костюма. Гала-концерт назначен на вечер пятницы, сообщили в Минкультуры РБ.