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19 октября Четверг

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В Стерлитамаке открылся фольклорный праздник «Ашкадарские зори»

КУЛЬТУРА

В Стерлитамаке открылся фольклорный праздник «Ашкадарские зори» Фото: Минкультуры РБ

В Стерлитамаке открылся фольклорный праздник «Ашкадарские зори» Фото: Минкультуры РБ

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Стерлитамаке в пятый раз открылся фольклорный праздник «Ашкадарские зори». В нем участвуют 300 артистов со всей страны. 19 и 20 октября в ГДК участники состязаются в двух номинациях: «Башкирский фольклорный коллектив» и «Исполнители редких и оригинальных жанров». В рамках фестиваля состоятся семинары и круглый стол для руководителей фольклорных коллективов, мастер-класс по изготовлению элементов башкирского костюма. Гала-концерт назначен на вечер пятницы, сообщили в Минкультуры РБ.

Теги: фестивали, фольклор
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