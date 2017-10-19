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19 октября Четверг

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В Башкирии компания задолжала сотрудникам зарплату на сумму около четырех миллионов рублей

ОБЩЕСТВО

В Башкирии компания задолжала сотрудникам зарплату на сумму около четырех миллионов рублей Фото: Андрей Старостин

В Башкирии компания задолжала сотрудникам зарплату на сумму около четырех миллионов рублей Фото: Андрей Старостин

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкортостане ООО «Инженерный центр энергетики Башкортостана» не спешило выполнить свои обязательства и в течение двух месяцев задерживало выплату заработной платы. С мая по июль текущего года сумма задолженности компании перед работниками выросла почти до четырех млн рублей. Сотрудники вынуждены были обратиться в республиканскую Гострудинспекцию.

В ходе проверки было установлено нарушение Трудового кодекса РФ.

Выданное инспектором предписание исполнено в установленный законом срок, 72 работника получили причитающиеся суммы, в том числе компенсацию за задержку выплат.

По итогам проверочных мероприятий компания привлечена к административной ответственности в виде штрафа.

Теги: охрана труда
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