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19 октября Четверг

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Разработчик из Башкирии презентовал свой проект по автоматическому монтажу видео в Москве и стал финалистом

ОБЩЕСТВО

Разработчик из Башкирии презентовал свой проект по автоматическому монтажу видео в Москве и стал финалистом Фото: СФ БашГУ

Разработчик из Башкирии презентовал свой проект по автоматическому монтажу видео в Москве и стал финалистом Фото: СФ БашГУ

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Проект «Life2film» специалиста по IT – технологиям Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета Рустама Салаватова вошел в число 10 финалистов питч-сессии FunTech на всероссийском технофоруме, посвященном стартапам – Go Tech в Москве.

«Проект Life2film – это сервис по автоматическому монтажу видео. Основная его технология заключается в том, что из большого длинного видео выбираем лучшие фрагменты, убираем лишнее и создаем короткий фильм, — говорит Рустам Салаватов. – Я занимаюсь этим направлением уже три года. У нас есть своя целевая аудитория. Это прежде те, кто снимает много, но у них нет времени монтировать, например журналисты, или у кого зеркальная камера».

В перспективе этот сервис можно использовать в системах безопасности для анализа данных с видеокамер, чтобы охрана не просматривал 24-х часовое видео, а за пять минут увидела важные моменты на видео, добавил Рустам Салаватов.

«На такие мероприятия ездить очень полезно. Это отличная возможность завести связи с авторами других стартапов, журналистами, инвесторами. К примеру, мне удалось пообщаться с представителями журнала «Forbes». Нужно вовлекать в такие события наших студентов. Как это сделать? Показывать, что продвинуть стартап реально. Одним из таких примеров является наш опыт продвижения проекта. На данном этапе мы ищем инвестиции в нашу компанию. Кроме того, в ближайшее время на базе нашего вуза откроется технопарк. Там мы и будем собирать всех заинтересованных ребят».

В СФ БашГУ Рустам Салаватов руководит акселератором LIFT, популяризирует программирование и технологическое предпринимательство.

Справка. Go Tech – крупнейший в России и Восточной Европе конкурс технологических проектов. Форум собрал более 1000 участников, 500 компаний и инвесторов из различных стран мира. Основным критерием при отборе стартапов в этом году стал потенциал проектов на глобальном рынке.

Теги: проекты, форумы
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