В Башкирии назвали среднюю зарплату работников сельского хозяйства Фото: Карина Камаева В Башкирии назвали среднюю зарплату работников сельского хозяйства Фото: Карина Камаева

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Среднемесячная заработная плата работников сельскохозяйственных организаций Башкирии за январь-август текущего года составила 17 275 рублей. В крупных и средних сельхозпредприятиях она достигает 20 749 рублей.

В 13 муниципальных районах среднемесячная зарплата в сельскохозяйственных организациях в январе-августе оказалась выше планового показателя.

Как подчеркнули в пресс-службе Минсельхоза республики, целевой индикатор по заработной плате на 2017 год был установлен в размере 16 900 рублей.

Как сообщало агентство «Башинформ», средняя номинальная начисленная зарплата за январь-август текущего года составила в Башкирии 29 188,7 рубля. Рост к соответствующему периоду 2016 года составил 6,4 процента.

Реальная заработная плата к аналогичному периоду прошлого года составила 2,8 процента.

Средняя зарплата в республике, включая организации малого предпринимательства, достигла в августе 30 187 рублей. В июле она составляла 29 431 рубль.