Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.27 ↓

EUR 67.35 ↑

19 октября Четверг

Уфа   °

В Башкирии назвали среднюю зарплату работников сельского хозяйства

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии назвали среднюю зарплату работников сельского хозяйства Фото: Карина Камаева

В Башкирии назвали среднюю зарплату работников сельского хозяйства Фото: Карина Камаева

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Среднемесячная заработная плата работников сельскохозяйственных организаций Башкирии за январь-август текущего года составила 17 275 рублей. В крупных и средних сельхозпредприятиях она достигает 20 749 рублей.

В 13 муниципальных районах среднемесячная зарплата в сельскохозяйственных организациях в январе-августе оказалась выше планового показателя.

Как подчеркнули в пресс-службе Минсельхоза республики, целевой индикатор по заработной плате на 2017 год был установлен в размере 16 900 рублей.

Как сообщало агентство «Башинформ», средняя номинальная начисленная зарплата за январь-август текущего года составила в Башкирии 29 188,7 рубля. Рост к соответствующему периоду 2016 года составил 6,4 процента.

Реальная заработная плата к аналогичному периоду прошлого года составила 2,8 процента.

Средняя зарплата в республике, включая организации малого предпринимательства, достигла в августе 30 187 рублей. В июле она составляла 29 431 рубль.

Теги: сельское хозяйство, зарплата
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть