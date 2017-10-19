УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Три жителя Башкортостана номинированы на Государственную премию «Добрые люди России». Общественная палата РФ запустила народное онлайн-голосование за кандидатов, которых можно поддержать до 31 октября. Свой голос можно будет отдать только одному кандидату и только один раз.

В числе номинантов этого года есть и представители республики. Среди них — председатель Общественной палаты РБ четвертого и пятого составов, член Совета по благотворительности при правительстве РБ Ольга Панчихина. На протяжении 15 лет она активно занимается благотворительностью, автор и инициатор многих проектов, таких как «Мы с тобой одной крови», «Парамарафон» (по развитию детского паралимпийского движения), «Письмо Деду Морозу».

Еще один номинант — директор благотворительного фонда «Мать и дитя» Тимур Кунаккузин из Стерлитамака. Этот фонд реализует проекты для детей с ограниченными возможностями здоровья. Организует занятия с детьми с синдромом Дауна, аутизмом, ДЦП и ПОДА. В центре трудоустроены специалисты, имеющие инвалидность различных групп, люди с синдромом Дауна. Один из проектов фонда — строительство эко-реабилитационного центра для семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. На его реализацию организация выиграла грант Президента РФ — около 2,9 млн рублей. Центр будет возведен в Караидельском районе и сможет принимать одновременно до 80 человек. Открытие запланировано на 1 июня 2018 года.

Также на премию претендует врач Наталия Щедрова, которая всю свою жизнь посвятила реабилитации детей с ограничениями в здоровье. Применяя свои разработки, она сумела предотвратить развитие детского церебрального паралича у нескольких десятков малышей. С конца 90-х стала заниматься частной врачебной практикой в области восстановительной терапии. В 2004 году Наталия Щедрова организовала клинику детской вертеброневрологии «Айдук!», где применяется ее авторская методика комплексного восстановительного лечения детей с перинатальными повреждениями. В 2014 году клиника была реорганизована в Центр содействия раннему выявлению и лечению ДЦП «Азатлык».

Справка. «Добрые люди России» — государственная премия в области благотворительности, которая присуждается лицам, ведущим активную и плодотворную общественную деятельность. На портале народного голосования представлены кандидаты от каждого региона, описан их вклад в развитие благотворительности и выдающиеся достижения.

Результаты онлайн-голосования будут направлены в Общественную комиссию при Президенте РФ, в состав которой входит Секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев, члены ОП РФ Диана Гурцкая, Владимир Винницкий, Галина Горбатых и Галина Осокина.

Госпремия в области благотворительности учреждена в 2015 году и присуждается лицам, ведущим активную и плодотворную общественную деятельность. Ее первым лауреатом стал генеральный директор автономной некоммерческой организации «Детский хоспис» Александр Ткаченко.