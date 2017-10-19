На что потратят работодатели Башкирии средства Фонда социального страхования? Фото: ФСС РФ по РБ На что потратят работодатели Башкирии средства Фонда социального страхования? Фото: ФСС РФ по РБ

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В этом году работодатели республики получат от регионального отделения Фонда социального страхования РФ по РБ около 278 млн рублей на предупредительные меры.

Согласно программе финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, 735 предприятий Башкортостана направят 49 584 своих работников на периодические медицинские осмотры; 57 предприятий направят 2538 сотрудников, занятых во вредных условиях труда, на санаторно-курортное лечение; 700 работодателей проведут на 42 553 рабочих местах специальную оценку труда. Кроме того, работодателями будет закуплено около 215 000 единиц средств индивидуальной защиты, ими обеспечат 41 604 работников. Также предприятия республики приобретут 75 единиц приборов, устройств, оборудования, предназначенных для обеспечения безопасности работников и приведения уровней воздействия вредных, опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствие с требованиями; 108 предприятий закупят 854 аптечки для оказания первой помощи.

Как отметили в региональном отделении Фонда социального страхования РФ по РБ, участников программы финансирования предупредительных мер становится с каждым годом всё больше. В текущем году в программе приняло участие более 2500 работодателей республики, а в 2016 году их было 1800. В ведомстве подчеркнули, что программа целевая, и работодатели не могут направить средства Фонда на другие свои нужды, а только на заявленные мероприятия.

Как сообщало ранее агентство «Башинформ», средства, выделяемые региональным Управлением Фонда социального страхования РФ в рамках финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, в этом году получат более 2,5 тысячи работодателей республики. При этом наибольшую часть средств — более 87,5 млн рублей — они направят на санаторно-курортное лечение работников, занятых во вредных условиях. Еще 76 млн рублей будут использованы на приобретение средств индивидуальной защиты, 68 млн — на проведение обязательных медицинских осмотров. На специальную оценку условий труда будет направлено около 20 млн рублей.