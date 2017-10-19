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Жители пригорода Уфы высадили более тысячи деревьев

ОБЩЕСТВО

Жители пригорода Уфы высадили более тысячи деревьев Фото: Минэкологии РБ

Жители пригорода Уфы высадили более тысячи деревьев Фото: Минэкологии РБ

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В поселке Лебяжий, что в 10 километрах от Уфы, состоялась завершающая акция «Дерево жизни». Жители при помощи спонсоров и при поддержке общественной организации «Здоровая планета» высадили хвойные деревья.

Как сообщили в Минэкологии РБ, всего за несколько лет озеленительной работы высадили более тысячи саженцев березы, рябины, калины, сосны. «Деревья мы сажаем вдоль трассы, хотим, чтобы здесь выросла аллея или лесок, которые защитили бы поселок от выхлопных газов», — рассказал проживающий в Лебяжьем Ильшат Хакимов. Сейчас посадка протянулась более чем на километр.

По данным «Здоровой планеты», с 25 сентября на территории республики было посажено 56 тысяч саженцев хвойных деревьев.

Теги: деревья, саженцы, экология
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