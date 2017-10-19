Лилия Гумерова: «Предложения женщин-парламентариев включены в резолюцию «К 20-летию Всеобщей декларации: общность нашего разнообразия» Фото: ИА «Башинформ» Лилия Гумерова: «Предложения женщин-парламентариев включены в резолюцию «К 20-летию Всеобщей декларации: общность нашего разнообразия» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, в рамках 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в Санкт-Петербурге, выступила на заседании Постоянного комитета по вопросам демократии и прав человека.

Она отметила активное обсуждение женщинами-парламентариями проекта резолюции «К 20-летию Всеобщей декларации: общность нашего разнообразия».

«Нельзя представить современную демократию без активного участия женщин в политической, экономической и общественной жизни. Только соблюдение принципов гендерного равенства гарантирует равные права и свободы для мужчин и женщин. Ключевые положения Всеобщей декларации закрепили эти принципы и нашли свое четкое отражение в проекте резолюции», — отметила Лилия Гумерова.

Сенатор поблагодарила Постоянный комитет по вопросам демократии и прав человека за поддержку предложений женщин-парламентариев.