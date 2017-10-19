УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Сборная команда Башкортостана по спортивной гимнастике завоевала серебряную медаль в командном зачете на первенстве Приволжского федерального округа. Турнир среди девушек прошел в Пензе.

В личном первенстве юная гимнастка из Стерлитамака Сабина Кайгулова (тренер Елена Кайгулова) удостоена бронзовой медали. В финальных соревнованиях на брусьях и в вольных упражнениях е й также досталась «бронза».

В отдельных видах многоборья успешно выступила также представительница Стерлитамака Арина Тагирова (тренер Галина Сарычева). В ее активе «золото» в упражнении на брусьях. В этом же виде программы Милана Султанбекова (тренер Елена Кайгулова) стала третьей.

Уфимские девушки из спортшколы № 16 достойно показали себя в упражнении на бревне. Анна Степанова (тренер Гульнара Попова) завоевала серебряную медаль, а Анастасия Павлова (тренер Гульнара Попова), заняла третье место.

Успешное выступление на первенстве ПФО позволит нашим гимнасткам выступать на первенстве России, сообщает пресс-служба Минспорта РБ.