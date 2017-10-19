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19 октября Четверг

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Башкирия укрепляет торгово-экономические связи с Норвегией

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Башкирия укрепляет торгово-экономические связи с Норвегией

Фото: Минэкономразвития РБ

Башкирия укрепляет торгово-экономические связи с Норвегией

Фото: Минэкономразвития РБ

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В ходе официального визита делегации Башкортостана в Норвегию состоялась встреча министра экономического развития республики Сергея Новикова с исполнительным директором Норвежско-Российской торговой палаты Ярле Форбордом.

Как сообщили в пресс-службе Минэкономразвития Башкортостана, на встрече обсуждались возможности и перспективы двустороннего сотрудничества.

В частности, стороны выразили заинтересованность в развитии совместных проектов в области туризма, лесной и химической промышленности, фармацевтики в части производства витаминов, рыбоводства.

Кроме того, была обсуждена возможность организации бизнес-миссий в Башкортостан. Норвежско-Российская торговая палата выразила готовность к проведению обучающих мероприятий для предпринимателей республики и сотрудничеству с университетами региона.

Исполнительный директор Норвежско-Российской торговой палаты Ярле Форборд предложил разработать программу обмена опытом специалистов в нефтяной отрасли.

Отдельной темой обсуждения стало рассмотрение условий входа на норвежский рынок предприятий Республики Башкортостан в части развития экспорта несырьевой продукции.

На встрече была достигнута договоренность о подготовке совместного плана мероприятий по развитию торгово-экономических отношений. Намечены предварительные сроки ответного визита делегации Норвегии в Башкортостан. Отмечена важность дальнейшего взаимодействия с Королевством Норвегия как в формате B2B (бизнес с бизнесом), так и R2R (регион с регионом).

Итогом состоявшейся встречи стало подписание Протокола о сотрудничестве между Министерством экономического развития Башкортостана и норвежской компанией «RuBiN». Документом предполагается оказание содействия в реализации экономических, инвестиционных и инновационных проектов малого и среднего бизнеса в области IT-технологий, образования, инфраструктуры, туризма, медицины, науки, культуры, искусства, инноваций, сельского и рыбного хозяйства, а также методическая поддержка в части открытия бизнеса в Норвегии.

Теги: Норвегия, Минэкономразвития РБ, сотрудничество
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