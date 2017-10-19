Верховный муфтий России: «Самая главная ценность - человеческая жизнь» Фото: автор Верховный муфтий России: «Самая главная ценность - человеческая жизнь» Фото: автор

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Верховный муфтий России Талгат Таджуддин считает, что религиозные, духовные ценности — это ценности жизни.

«Здесь и справедливость, и мораль, и самая главная ценность — человеческая жизнь», — подчеркнул Верховный муфтий на форуме «Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве XXI века», открывшемся сегодня в Уфе. Талгат Таджуддин напомнил о тех трагических событиях, которые происходят на Ближнем Востоке. Россия по просьбе законного правительства Сирийской Арабской Республики выступает за восстановление мира и стабильности на Ближнем Востоке.

«Когда извращаются религиозные ценности под лживыми лозунгами защиты ислама, мы видим, что еще больше усилий нужно направить на образовательные программы по подготовке кадров отечественного мусульманского духовенства», — считает духовный лидер мусульман.

Муфтий рассказал, что конференция объединила усилия не только российских мусульман, на форум приехали делегаты из Иордании, Туниса, Киргизии, других стран.

«У нас доброе сотрудничество. Сегодня оно уже оформляется, потому что противостоять распространению экстремизма и терроризма, радикальных течений, прежде всего, нужно воспитанием молодежи. Именно образованием. Здесь еще важнейший вопрос — подготовка кадров духовенства и определение понятия ценности».

По словам муфтия, мусульмане и христиане столетиями жили вместе и «у нас нет отличий в морально-нравственных принципах, только в обрядах. Но мы все осознаем, что Бог один и человечество — одна единая семья».

«Именно сейчас мы ведем разговор о том, что прежде всего — жизнь, и устройство жизни по божественным принципам. А ее основа — желать другим то, что ты желаешь для себя. Это должны знать духовные наставники и религиозные деятели всех традиционных конфессий. В России 193 народа уживаются, и это добрый пример для других стран».

Международная научно-практическая конференция «Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве XXI века» начала работу в Уфе. В столице Башкирии форум проходит уже в десятый раз. Известные ученые-религиоведы, культурологи, философы, социологи, политологи, историки, а также представители исламского духовенства из ближнего и дальнего зарубежья обсудят современные тенденции в религии. На форум прибыли делегации Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Египта, Иордании, Марокко, Туниса, Турции.