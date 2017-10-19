УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Башкирский государственный художественный музей им. М.В. Нестерова представляет вторую выставку из коллекции произведений стран Востока «Искусство Китая».

В экспозиции более сотни произведений, большая часть из которых показана впервые. Это изделия разных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства: скульптура, живопись, фарфор, перегородчатая и расписная эмаль, художественная бронза, резьба по камню, кости, дереву, а также вышивка. По временной протяженности выставка охватит отрезок с XVIII по XX века и даст богатое представление о традициях художественных ремесел Китая.

Выставка будет работать с 20 октября в первом зале старинного особняка.