Госавтоинспекция Уфы сообщила о начале операции «Должник» Фото: автор Госавтоинспекция Уфы сообщила о начале операции «Должник» Фото: автор

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе с 17 по 26 октября проходит операция «Должник». По информации пресс-службы столичной Госавтоинспекции, за неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом об административных правонарушениях РФ, в отношении граждан составляется административный материал по статье «уклонение от исполнения административного наказания».

Статья предусматривает штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Какую меру наказания избрать, решают судебные органы.