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19 октября Четверг

Уфа   °

Учащиеся гимназии №39 посетили уфимский телецентр

ОБЩЕСТВО

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Учащиеся гимназии №39 посетили уфимский телецентр. Ведущая канала «Россия 1 Башкортостан» Надежда Марьина раскрыла все секреты съемок и рассказала о профессионалах, задействованных в процессе. В аппаратно-студийных блоках гости ознакомились с работой телевизионных операторов, монтажеров и режиссеров, в медиацентре «Россия» попробовали себя в ролях участников и спикеров пресс-конференций, в студии «Радио России-Башкортостан» пообщались со звукорежиссерами службы радиовещания.

Сейчас в гимназии ребята изучают средства информации и связи по предмету «Окружающий мир». В рамках изучения темы «Средства массовой информации» они побывали в уфимском телецентре. Школьники узнали о том, как снимают информационные передачи на каналах, входящих в холдинг телерадиокомпании «Башкортостан».

«Дети узнают много интересного, посещая именно такие объекты, где работают люди, которые передают информацию из первых рук в руки наших детей и их родителей. Это очень познавательно и интересно. Мы надеемся, что такие экскурсии будут регулярными», — говорит заместитель директора гимназии №39 г. Уфы Марина Хузина.

Как сообщила пресс-секретарь ГТРК «Башкортостан» Наталья Агрова, детей интересовало абсолютно всё — есть ли у журналистов телохранители, как накладывают грим, как делают рекламные ролики, какую зарплату получают корреспонденты, что такое мультиплекс. Многие из них всерьез задумались о будущей профессии и пожелали связать свою жизнь с телевидением или радио.

Теги: ГТРК «Башкортостан»
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