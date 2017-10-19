Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.27 ↓

EUR 67.35 ↑

19 октября Четверг

Уфа   °

В Уфе обсуждался вопрос отмены таксы за проезд

ОБЩЕСТВО / Из Архива печати РБ

Фото:

Фото:

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

В Уфе обсуждался вопрос изменения таксы для легковых извозчиков и ее полной отмены. Также об установлении дилижансового сообщения между вокзалом и городом в августе 1917 года рассказала газета «Вперед!». Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«Уже месяц тому назад местными извозчиками было поднято перед городской думой ходатайство о повышении таксы и ее полной отмены в пределах черты города», — сообщила газета. Ранее на заседании уфимской городской думы обсуждался доклад местной управы, в котором наряду с повышением таксы за проезд от станций и вокзалов и обратно предлагалась полная отмена таксы в черте города.

Однако городская дума не согласилась с этим и «предложила особой комиссии из гласных думы, управы и представителей извозчиков вновь рассмотреть вопрос о таксах, распространив их и на черту города». Комиссия, ввиду экстренности вопроса, должна была представить доклад по этому поводу уже к следующему заседанию городской думы, намеченному на 25 августа 1917 года.

Этой же комиссии было поручено рассмотреть вопрос о таксе для ломовых извозчиков, а также разработать предложение одного из гласных «об установлении дилижансового сообщения между вокзалом и городом». При этом в качестве дилижанса предлагалось использовать дровяной обоз городского самоуправления.

Справка. В начале 20 века основным видом транспорта в городах были извозчики. Часто извозом промышляли крестьяне. Земство устанавливало таксы за пользование извозом вне города и сбор, который не превышал десяти рублей в год с каждой лошади. Для транспортировки тяжелых грузов применялся ломовой извоз, для которого использовали лошадей особых пород. Многоместные кареты для перевозки пассажиров и почты именовались дилижанс. Первое дилижансное сообщение в России было организовано в 1820-х годах по маршруту Москва — Петербург, который преодолевался за 4-5 суток.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.

Теги: Книжная палата РБ, архив печати, Уфа, транспорт, цены
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть