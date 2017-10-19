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УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

В Уфе обсуждался вопрос изменения таксы для легковых извозчиков и ее полной отмены. Также об установлении дилижансового сообщения между вокзалом и городом в августе 1917 года рассказала газета «Вперед!». Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«Уже месяц тому назад местными извозчиками было поднято перед городской думой ходатайство о повышении таксы и ее полной отмены в пределах черты города», — сообщила газета. Ранее на заседании уфимской городской думы обсуждался доклад местной управы, в котором наряду с повышением таксы за проезд от станций и вокзалов и обратно предлагалась полная отмена таксы в черте города.

Однако городская дума не согласилась с этим и «предложила особой комиссии из гласных думы, управы и представителей извозчиков вновь рассмотреть вопрос о таксах, распространив их и на черту города». Комиссия, ввиду экстренности вопроса, должна была представить доклад по этому поводу уже к следующему заседанию городской думы, намеченному на 25 августа 1917 года.

Этой же комиссии было поручено рассмотреть вопрос о таксе для ломовых извозчиков, а также разработать предложение одного из гласных «об установлении дилижансового сообщения между вокзалом и городом». При этом в качестве дилижанса предлагалось использовать дровяной обоз городского самоуправления.

Справка. В начале 20 века основным видом транспорта в городах были извозчики. Часто извозом промышляли крестьяне. Земство устанавливало таксы за пользование извозом вне города и сбор, который не превышал десяти рублей в год с каждой лошади. Для транспортировки тяжелых грузов применялся ломовой извоз, для которого использовали лошадей особых пород. Многоместные кареты для перевозки пассажиров и почты именовались дилижанс. Первое дилижансное сообщение в России было организовано в 1820-х годах по маршруту Москва — Петербург, который преодолевался за 4-5 суток.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.