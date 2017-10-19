Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.27 ↓

EUR 67.35 ↑

19 октября Четверг

Уфа   °

Ростуризм сообщил, где и за сколько россияне проведут новогодние каникулы

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Ростуризм сообщил, где и за сколько россияне проведут новогодние каникулы Фото: Depositphotos.com

Ростуризм сообщил, где и за сколько россияне проведут новогодние каникулы Фото: Depositphotos.com

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В предстоящие новогодние каникулы самыми популярными направлениями у россиян, предпочитающих путешествовать внутри страны, станут Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Великий Новгород и Казань. Об этом сообщили в Федеральном агентстве по туризму (Ростуризме) со ссылкой на данные раннего бронирования.

По информации «Известий», среди зарубежных направлений самыми востребованными стали Вьетнам, Таиланд, ОАЭ, Индия и Израиль.

Стоимость поездок по России и за пределы страны с прошлого года практически не изменилась и составляет 25 тысяч и 35-40 тысяч рублей соответственно.

Самым оригинальным направлением явилась КНДР, где восемь дней в отеле класса «четыре звезды» в новогодние каникулы будут стоить 150 тысяч рублей.

Теги: туризм, новогодние каникулы
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть