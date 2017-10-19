Ростуризм сообщил, где и за сколько россияне проведут новогодние каникулы Фото: Depositphotos.com Ростуризм сообщил, где и за сколько россияне проведут новогодние каникулы Фото: Depositphotos.com

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В предстоящие новогодние каникулы самыми популярными направлениями у россиян, предпочитающих путешествовать внутри страны, станут Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Великий Новгород и Казань. Об этом сообщили в Федеральном агентстве по туризму (Ростуризме) со ссылкой на данные раннего бронирования.

По информации «Известий», среди зарубежных направлений самыми востребованными стали Вьетнам, Таиланд, ОАЭ, Индия и Израиль.

Стоимость поездок по России и за пределы страны с прошлого года практически не изменилась и составляет 25 тысяч и 35-40 тысяч рублей соответственно.

Самым оригинальным направлением явилась КНДР, где восемь дней в отеле класса «четыре звезды» в новогодние каникулы будут стоить 150 тысяч рублей.