УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Константин Толкачев выступил на заседании Палаты регионов в Страсбурге в рамках 33-й пленарной сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. На повестку дня был вынесен вопрос «Региональные языки и языки меньшинств в современной Европе».

Председатель парламента Башкортостана дал оценку языковой политике Украины. В частности, он подверг критике вступивший в действие в этой стране 28 сентября новый закон об образовании. Константин Толкачев напомнил, что данный законодательный акт уже вызвал широкий общественный резонанс как в самой Украине, так и далеко за ее пределами.

«Внешнеполитические ведомства государств-соседей в достаточно резкой форме высказали свое негативное отношение к новым нормам преподавания языков народов, проживающих на территории этой страны. 14 сентября министры иностранных дел Болгарии, Венгрии, Греции и Румынии подписали предупреждающее письмо главе МИД Украины», — сказал Константин Толкачев.

Принятый на Украине закон устанавливает жесткие ограничения на использование языков национальных меньшинств с перспективой их полного вымывания из образовательной системы страны к 2020 году.

«Это прежде всего противоречит Европейской хартии региональных языков и языков меньшинств, подписанной и ратифицированной Украиной. Противоречит этот закон и Конституции самой Украины, — считает Константин Толкачев. — В частности, статья 8 части 3 Хартии предполагает необходимость предусмотреть государствам-участникам получение всех ступеней образования либо существенных их частей на соответствующих региональных языках или языках национальных меньшинств. Указанные новации грубо противоречат части 2 статьи 10 Конституции Украины, где сказано, что государство гарантирует свободное использование во всех сферах жизни русского и других языков национальных меньшинств, а также статье 53, где «гражданам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право на обучение на родном языке». Налицо и нарушение конституционной нормы о недопущении сужения прав и свобод граждан в процессе внедрения новых законодательных актов».

Парламентарий подчеркнул, что Российская Федерация уже высказала официальную позицию в отношении данного украинского закона. В заявлении МИД России по поводу принятия Украиной закона об образовании было отмечено, что «главной целью нынешних украинских законотворцев является максимальное ущемление интересов миллионов русскоязычных жителей Украины, насильственное установление в многонациональном государстве моноэтнического языкового режима».

«Согласно переписи населения, на Украине проживает до 30% русскоязычных граждан, — напомнил Константин Толкачев об официальной статистике самой Украины. — Сегодня русский язык считают родным не менее 10-12 миллионов жителей этой страны. Отдельные эксперты даже называют цифры в 17-18 миллионов. Едва ли такое количество можно считать «национальным меньшинством».

Председатель парламента Башкортостана четко обозначил, что никто не оспаривает государственный статус украинского языка, но в то же время важно руководствоваться опытом европейских государств, где защита национальных меньшинств и региональных языков тщательно сбалансированы.

«Пока живет язык, живет культурная и историческая память. Для того чтобы каждый гражданин независимо от национальной принадлежности мог чувствовать себя уверенно и вносить максимальный вклад в развитие своего государства, важно на всех уровнях оказывать поддержку и предоставлять базовые гарантии сохранения собственной идентичности, при этом включая и интегрируя его в общекультурное пространство», — сказал Константин Толкачев.