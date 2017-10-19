Фото:



Фото:

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Санкт-Петербурге завершилась 137-я Ассамблея Межпарламентского союза. Нынешний форум — самый представительный за всю 128‑летнюю историю союза: свыше 160 делегаций, из них 96 спикеров, 2400 участников.

Программа Ассамблеи была весьма насыщенна и разнообразна: это и заседания постоянных комитетов по вопросам мира и международной безопасности, устойчивому развитию, финансам и торговле, демократии и правам человека, делам ООН; Ассоциации генеральных секретарей парламентов, и Форумы женщин-парламентариев, молодых парламентариев, и выборы Председателя Межпарламентского союза.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Рафаил Зинуров в дни работы международного форума принял участие в двусторонних встречах с руководителями национальных делегаций Индонезии, Уругвая, Сейшельских Островов, Бурунди, Монако, Лаоса, Камбоджи, Аргентины, Филиппин, Экваториальной Гвинеи, Шри-Ланки, Монголии, Руанды, Алжира, Нигерии, Намибии, Катара.

В ходе бесед обсуждались вопросы развития взаимовыгодного двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, расширения культурных, образовательных и гуманитарных связей, а также расширения двусторонних и многосторонних межпарламентских связей. Поднималась тема укрепления взаимодействия в рамках Межпарламентского союза, который представляет собой авторитетную площадку для открытого и конструктивного обмена мнениями по широкому спектру международных проблем.

В последний день проведения Ассамблеи Межпарламентского союза Рафаил Зинуров в составе российской делегации, возглавляемой Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, участвовал в переговорах с коллегами, представляющими Государственное Собрание Венгерской Республики во главе с Председателем парламента Венгрии Ласло Кевером. Обсуждая тему развития межкультурного плюрализма в мире, стороны коснулись ситуации вокруг принятого на Украине закона об образовании, дискриминационные нормы которого не предусматривают возможности для представителей этнических меньшинств получать образование на родном языке. По мнению сторон, эта ситуация является неприемлемой.

После завершения работы форума сенатор от Башкортостана, являющийся руководителем группы членов Совета Федерации по межпарламентскому сотрудничеству с Республикой Корея, встретится с Генеральным Секретарем Национальной Ассамблеи Южной Кореи У Юн Гыном. Речь пойдет о долгосрочных планах сотрудничества между парламентами двух стран.