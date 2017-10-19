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В Башкирии «чишминскому стрелку» вынесли приговор

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии «чишминскому стрелку» вынесли приговор Фото: автор

В Башкирии «чишминскому стрелку» вынесли приговор Фото: автор

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане вынесли приговор 48-летнему жителю села Сафарово Чишминского района. Мужчина в июле этого года устроил стрельбу из пневматического оружия по девочкам 6, 8 и 11 лет, игравшим на улице. Одна из них получила травму предплечья, также во время задержания злоумышленник ударил и оскорбил сотрудника полиции.

По информации ГТРК «Башкортостан», решением суда ему назначено три года в колонии-поселении. Кроме того, в срок отбывания наказания засчитываются дни, проведенные под стражей в СИЗО.

В отношении мужчины было возбуждено два уголовных дела по статьям «хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» и «применение насилия в отношении представителя власти».

Как сообщало агентство «Башинформ», на первом слушании обвиняемый настаивал на рассмотрении дела в особом порядке, по упрощенной схеме, что может сократить срок лишения свободы. Однако потерпевшая сторона высказалась против подобного хода дела. Судья удовлетворил ходатайство родителей девочек.

Теги: суд, оружие, дети
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