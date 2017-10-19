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19 октября Четверг

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В Башкирии строится 13-километровая подъездная дорога к дальней деревне Шанский

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В Башкирии строится 13-километровая подъездная дорога к дальней деревне Шанский Фото: Википедия

В Башкирии строится 13-километровая подъездная дорога к дальней деревне Шанский Фото: Википедия

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Зилаирском районе Башкирии, в лесной местности, строят 13-километровую подъездную дорогу к деревне Шанский, расположенной в 86 км от райцентра и 136 км от железнодорожной станции в Сибае. В деревне, по данным Кананикольского сельсовета, проживают 256 человек. Существующая грунтовая дорога давно разбита, находится в плохом состоянии. Во время дождей и таяния снегов она практически непроходима. Как пояснила управделами администрации муниципалитета Наталья Курносова, в составе дороги также строятся мосты через несколько горных речек. Раньше каждую весну их затапливало или сносило. В то же время по этой дороге ежедневно возят в школу детей.

Как сообщили в Госкомтрансе РБ, строительство грунтовой дороги в Шанский должно закончиться до начала зимы. Это дорога IV типа — нескоростная, с гравийным покрытием, двумя полосами шириной по три метра. Отдаленная деревня получит надежный выход на автодорогу Зилаир — Старосубхангулово и постоянную связь с другими населенными пунктами. Стоимость подряда — 99 млн рублей.

Всего в текущем году в рамках территориального заказа строится 13 подъездных дорог в разных муниципалитетах республики.

Теги: дороги, строительство
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