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19 октября Четверг

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В столице Башкирии журналист и писатель Расуль Сагитов презентовал свою новую книгу

КУЛЬТУРА

В столице Башкирии журналист и писатель Расуль Сагитов презентовал свою новую книгу

Фото: предоставлено Расулем Сагитовым

В столице Башкирии журналист и писатель Расуль Сагитов презентовал свою новую книгу

Фото: предоставлено Расулем Сагитовым

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Уфе, в главном корпусе Национальной библиотеки им. Ахмет-Заки Валиди, состоялась встреча журналиста и писателя Расуля Сагитова со студентами Башкирского государственного университета и БГПУ им. Акмуллы. Поводом для встречи послужил выход новой, седьмой по счету, книги Расуля Сагитова «Ценнее золота вопрос».

В книге много внимания уделяется красоте речи, роли художественного слова, раскрываются секреты мастерского владения эфирной речью, рассматриваются многие проблемы общественно-политической, социально-экономической, духовно-культурной сфер с точки зрения автора. Будущие педагоги и журналисты смогли получить ответы на свои вопросы относительно будущей профессии, журналистики, писательского труда, переводческой деятельности. Расуль Сагитов поделился также своим видением дальнейшего развития гражданского общества, укрепления чувства патриотизма, поскольку он, помимо многолетней работы на радио «Юлдаш» ГУП ТРК «Башкортостан» в качестве руководителя отдела и ведущего программы «Открытая студия», является членом Общественной палаты РБ.

На встрече также присутствовали и выступили председатель Союза писателей Башкортостана Заки Алибаев, профессор УГАТУ Фаниль Файзуллин, тележурналист Гульдария Юсупова, коллеги автора. Они отметили высокую общественную ценность радиопередач, статей и книг героя мероприятия.

Расуль Сагитов – заслуженный работник культуры РФ, заслуженный работник печати и массовой информации РБ, лауреат премии Правительства РБ им. Ш. Худайбердина.

Теги: книгоиздание, презентации
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