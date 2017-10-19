В связи с ухудшением погодных условий ГИБДД Башкирии рекомендует автомобилистам сменить резину
В связи с ухудшением погодных условий ГИБДД Башкирии рекомендует автомобилистам сменить резину Фото: Башинформ
В связи с ухудшением погодных условий ГИБДД Башкирии рекомендует автомобилистам сменить резину Фото: Башинформ
УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
ГИБДД Башкирии рекомендует автомобилистам республики своевременно осуществить замену летней резины на зимнюю.
«В ближайшие дни на территории республики ожидается ухудшение погодных условий. Из-за понижения температуры воздуха, возможно образование наледи на проезжей части, что может стать причиной серьёзных дорожно-транспортных происшествий», — предупреждают автоинспекторы.