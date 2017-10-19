Затор на проспекте Салавата Юлаева в Уфе: столкнулись Toyota и «ГАЗель», есть пострадавшие Фото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk, Яндекс. Карты



Затор на проспекте Салавата Юлаева в Уфе: столкнулись Toyota и «ГАЗель», есть пострадавшие Фото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk, Яндекс. Карты

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе на проспекте Салавата Юлаева днем 19 октября произошло серьезное ДТП. В группе «Дорожный патруль» сообщается, что на проезжей части столкнулись автомобили Toyota и «ГАЗель». Известно, что в аварии пострадали люди.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Причины и обстоятельства автоаварии устанавливаются.

На проспекте Салавата Юлаева образовалась пробка. По данным «Яндекс. Карты», в сторону микрорайона Сипайлово автолюбители двигаются со скоростью 7 км/ч, длина затора сейчас составляет почти три километра. На данном участке проезжей части зафиксировано четыре ДТП.