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19 октября Четверг

Уфа   °

Затор на проспекте Салавата Юлаева в Уфе: столкнулись Toyota и «ГАЗель», есть пострадавшие

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Затор на проспекте Салавата Юлаева в Уфе: столкнулись Toyota и «ГАЗель», есть пострадавшие

Фото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk, Яндекс. Карты

Затор на проспекте Салавата Юлаева в Уфе: столкнулись Toyota и «ГАЗель», есть пострадавшие

Фото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk, Яндекс. Карты

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе на проспекте Салавата Юлаева днем 19 октября произошло серьезное ДТП. В группе «Дорожный патруль» сообщается, что на проезжей части столкнулись автомобили Toyota и «ГАЗель». Известно, что в аварии пострадали люди.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Причины и обстоятельства автоаварии устанавливаются.

На проспекте Салавата Юлаева образовалась пробка. По данным «Яндекс. Карты», в сторону микрорайона Сипайлово автолюбители двигаются со скоростью 7 км/ч, длина затора сейчас составляет почти три километра. На данном участке проезжей части зафиксировано четыре ДТП.

Теги: ДТП
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