21 и 22 октября уфимцев приглашают на очередные сельхозярмарки Фото: автор 21 и 22 октября уфимцев приглашают на очередные сельхозярмарки Фото: автор

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В башкирской столице 21 и 22 октября состоятся очередные сельскохозяйственные ярмарки. Приобрести свежую, натуральную продукцию можно будет во всех районах Уфы.

21 октября ярмарки будут работать по следующим адресам:

— в Демском районе – перед гипермаркетом «Магнит» по ул. Дагестанская, 2;

— в Ленинском районе – возле трамвайного разворотного кольца рядом с домом № 2 по ул. Султанова и перед сквером «Волна» по ул. Ахметова;

— в Октябрьском районе – на площади перед Дворцом Спорта и в Сипайлово на аллее по ул. Рыльского;

— в Советском районе – на площади перед Дворцом молодежи.

21 и 22 октября торговля овощной и медовой продукцией будет вестись на следующих ярмарочных площадках:

— в Калининском районе – на ул. Интернациональная — у пересечения с ул. Машиностроителей, а также на пересечении ул. Мушникова и бульвара Баландина;

— в Кировском районе – по ул. Рабкоров, 5;

— в Орджоникидзевском районе – на площади им. С. Орджоникидзе.

Как подчеркнули в пресс-службе мэрии, на ярмарочных площадках без соблюдения температурного режима запрещена продажа мяса, мясопродуктов и молочных изделий.