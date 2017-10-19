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19 октября Четверг

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В Башкирии ситуация на ферме с голодающими коровами и телятами нашла подтверждение

ОБЩЕСТВО

В Башкирии ситуация на ферме с голодающими коровами и телятами нашла подтверждение

Фото: Зайкат Лукманов

В Башкирии ситуация на ферме с голодающими коровами и телятами нашла подтверждение

Фото: Зайкат Лукманов

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане на ферме в деревне Новый Актанышбаш, как убедились журналисты телеканала БСТ, действительно, коровы и телята голодают. Ранее агентство «Башинформ» сообщало, что жители Краснокамского района забили тревогу по поводу массового падежа животных на территории сельскохозяйственного кооператива «1 мая». Позже эту информацию опровергли в администрации района.

По информации телеканала, в телятнике стоят худые животные. Их рёбра обтянуты кожей. Рацион состоит из заплесневевшего сена и воды. Если телята все же и питаются понемногу, то коровы едят, когда повезёт.

«Измученные и истощённые, они постоянно мычат, как будто взывают о помощи, вот только слышать их не хотят», — сообщает корреспондент.

По словам работников фермы, зарплату они не получают уже несколько месяцев. Но животные живы только благодаря им, так как работники, несмотря на задержки в выплате, каждый день приходят ухаживать за скотом.

В сюжете отмечается, что у фермы многомиллионные долги. Ранее хозяйство оформило кредиты в банках под поручительство колхозников. Теперь нечем отдавать. Одна корова в день дает меньше одного литра молока, а покупателей на такую скотину не находится, даже на убой.

«Там ситуация будет нормальная, скот накормлен и напоен. Если там условий не будет, мы будем комиссией решать и перевезём их в другую ферму», — прокомментировал замглавы администрации Краснокамского района, начальник отдела сельского хозяйства Динис Биков.

Сейчас на ферме порядка 200 голов крупного рогатого скота: 107 коров, три быка и около 100 телят в возрасте до 8 месяцев.

После того, как съёмочная группа собрала весь необходимый материал для сюжета, журналистов отказались выпускать с территории фермы. В связи с незаконным удержанием людей и воспрепятствованием журналистской деятельности телеканал «БСТ» обратился в правоохранительные органы.

Следственные органы Башкортостана проводят доследственную проверку по факту воспрепятствования законной деятельности журналистов.

Теги: сельское хозяйство, животноводство
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