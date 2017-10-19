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19 октября Четверг

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В Башкирии чествовали юных представителей «золотого фонда» Туймазинского района

ОБЩЕСТВО

В Башкирии чествовали юных представителей «золотого фонда» Туймазинского района Фото: Зиля Абдуллина

В Башкирии чествовали юных представителей «золотого фонда» Туймазинского района Фото: Зиля Абдуллина

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Церемония чествования школьников, достигших высоких результатов в учёбе, творчестве, спорте, научно-исследовательской и социально значимой деятельности, стала в городе Туймазы уже традиционной. В 2017-2018 учебном году стипендиатами главы администрации муниципального района стали 50 учащихся. Грамоты и стипендии им вручил заместитель главы муниципалитета Сергей Подоприхин, который назвал ребят «золотым фондом Туймазинского района», а также поблагодарил учителей, тренеров, родителей за поддержку, пожелал учащимся новых побед.

На церемонии награждения всех собравшихся ждал сюрприз – пресс-конференция «Шаги к успеху». В ней приняли участие Дарья Дементьева, ученица 11-го класса Туймазинской средней общеобразовательной школы №4, обладатель Гран-при Международного фестиваля детско-юношеской журналистики и экранного творчества «Волга-Юнпресс-2017»; Юлия Коновалова, ученица 11-го класса СОШ №8 города Туймазы, призёр республиканского этапа олимпиады по обществознанию и русскому языку; Есения Ханнанова, ученица 8-го класса Кандринской СОШ №2, призёр первенства Башкортостана по лыжным гонкам и открытого первенства по гонкам на лыжероллерах.

Мероприятие завершилось выступлением юных талантов — воспитанников Туймазинской и Кандринской музыкальных школ, сообщили в администрации муниципалитета.

Теги: одаренные дети, стипендиаты
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