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19 октября Четверг

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22 партии мяса забраковал Роспотребнадзор в Башкирии за третий квартал текущего года

ОБЩЕСТВО

22 партии мяса забраковал Роспотребнадзор в Башкирии за третий квартал текущего года Фото: Ксения Калинина

22 партии мяса забраковал Роспотребнадзор в Башкирии за третий квартал текущего года Фото: Ксения Калинина

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

За июль-сентябрь специалисты Роспотребнадзора по РБ забраковали более 70 кг мясной продукции (22 партии), которая не соответствовала установленным требованиям. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Основные нарушения: неудовлетворительное санитарно-техническое состояние и санитарное содержание помещений предприятий, отсутствие необходимых товарно-сопроводительных документов на продукцию, несоблюдение условий хранения и транспортировки продукции, правил личной гигиены персоналом, реализация продукции с истекшим сроком годности, отсутствие информации для потребителей о наименовании, дате изготовления, весе пищевой продукции.

По данным регионального Роспотребнадзора, за третий квартал 1,3% проб мясной продукции не соответствовали нормам по физико-химическим показателям, 3,6% — по микробиологическим. В ведомстве отметили, что неудовлетворительных проб по санитарно-химическим и паразитологическим показателям не выявлено. Наличие ГМО, антибиотиков, радиоактивных веществ в пробах мяса и мясной продукции не обнаружено. Удельный вес мясной продукции, не соответствующий нормам по содержанию патогенных микроорганизмов, составил 0,2%.

Всего за этот период было проведено 46 проверок предприятий, осуществляющих переработку и реализацию мяса и мясопродуктов.

Теги: роспотребнадзор по РБ
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