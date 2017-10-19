В Уфе из-за несчастного случая на производстве газорезчик стал инвалидом Фото: Олег Яровиков В Уфе из-за несчастного случая на производстве газорезчик стал инвалидом Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Калининский районный суд Уфы обязал бывшего работодателя ООО «Аутсорс Технологии» выплатить пострадавшему сотруднику 400 тысяч рублей компенсации морального вреда и задолженность по оплате больничного листа на сумму более 40 тысяч рублей. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.

Установлено, что в августе прошлого года газорезчик по заданию руководства распиливал часть крана на металлолом. Во время работы металлический объект сдвинулся с места и придавил работника, причинив ему тяжелые травмы. Из-за несчастного случая на производстве мужчина стал инвалидом третьей группы и вынужден был уволиться.

В ведомстве назвали причины случившегося: отсутствие контроля за надлежащим закреплением конструкций со стороны мастера и ненадлежащую организацию работ руководством фирмы.

При рассмотрении гражданского дела прокуратура ориентировала суд на удовлетворение требований истца.