Башкирия сохраняет лидирующие позиции в производстве мяса птицы в России Фото: Андрей Старостин Башкирия сохраняет лидирующие позиции в производстве мяса птицы в России Фото: Андрей Старостин

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Башкортостан продолжает удерживать лидирующие позиции среди регионов страны по производству мяса птицы в сельскохозяйственных организациях. Таковы итоги работы за первые девять месяцев этого года.

«Прирост производства птицы в сельскохозяйственных организациях обеспечили Тамбовская, Белгородская, Тульская, Курская, Волгоградская, Московская области, Республика Башкортостан, а по увеличению объемов производства яиц лидируют Ленинградская, Тюменская, Тульская, Ярославская, Омская, Ростовская области и Краснодарский край», — констатировал директор Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Харон Амерханов.

По его словам, за январь-сентябрь текущего года производство птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств составило в стране 4,8 млн тонн. Это на 7% больше, чем год назад.

В том числе в сельскохозяйственных организациях произведено 4,5 млн тонн мяса птицы, что на 7,5% больше прошлогоднего показателя.

Производство яиц во всех категориях хозяйств составило в России за это время 33,98 млрд штук (+3% или 991,9 млн). Из них в сельскохозяйственных организациях произведено 26,6 млрд яиц. Это на +4,1% или свыше 1 млрд яиц больше, чем год назад.