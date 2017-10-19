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19 октября Четверг

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Уборка сахарной свеклы в Башкирии проходит в хороших погодных условиях - Минсельхоз

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Уборка сахарной свеклы в Башкирии проходит в хороших погодных условиях - Минсельхоз Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

Уборка сахарной свеклы в Башкирии проходит в хороших погодных условиях - Минсельхоз Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Уборка сахарной свеклы проходит в неплохих погодных условиях, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Башкортостана.

На данный момент убрано более 37,8 тысячи га, или 73 процента от запланированного. Средняя урожайность сахарной свеклы составляет в республике 306 центнеров с гектара против 244 центнеров в 2016 году.

Самая высокая урожайность сладких корнеплодов отмечается в этом году в Уфимском и Гафурийском районах, с каждого гектара в которых собирают более 380 центнеров.

В целом по республике выкопано 1,158 млн тонн сахарной свеклы, 695 тысяч тонн из которых вывезены на переработку. Сахарными заводами переработано к настоящему времени 358 тысяч тонн, проинформировали в пресс-службе Минсельхоза региона.

Теги: сельское хозяйство, сахарная свекла
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