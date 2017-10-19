В Уфу приедет наставник проекта «Танцы» на ТНТ Мигель
В Уфу приедет наставник проекта «Танцы» на ТНТ Мигель Фото: официальная страница в vk.com
В Уфу приедет наставник проекта «Танцы» на ТНТ Мигель Фото: официальная страница в vk.com
УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
Наставник проекта «Танцы» на ТНТ Мигель приедет в Уфу 21 октября. Известно, что хореограф примет участие в массовом танцевальном флешмобе в парке имени М. Гафури. Участников мероприятия ждут интенсивные занятия от Егора Соколова, Даши Ролик, Альмиры Дорн, Иры Кононовой и других участников шоу «Танцы».
В перерывах между мастер-классами можно будет попробовать street-food, потанцевать под DJ-сет, посмотреть рисунки на фестивале граффити-команд, поучаствовать в розыгрыше призов. Также предусмотрена автограф-сессия.
Все мастер-классы бесплатные, сообщается в официальной группе проекта «ВКонтакте».
Запись по телефону: (347) 294-00-47.
Старт мероприятия в 10.30.