В Уфу приедет наставник проекта «Танцы» на ТНТ Мигель Фото: официальная страница в vk.com В Уфу приедет наставник проекта «Танцы» на ТНТ Мигель Фото: официальная страница в vk.com

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Наставник проекта «Танцы» на ТНТ Мигель приедет в Уфу 21 октября. Известно, что хореограф примет участие в массовом танцевальном флешмобе в парке имени М. Гафури. Участников мероприятия ждут интенсивные занятия от Егора Соколова, Даши Ролик, Альмиры Дорн, Иры Кононовой и других участников шоу «Танцы».

В перерывах между мастер-классами можно будет попробовать street-food, потанцевать под DJ-сет, посмотреть рисунки на фестивале граффити-команд, поучаствовать в розыгрыше призов. Также предусмотрена автограф-сессия.

Все мастер-классы бесплатные, сообщается в официальной группе проекта «ВКонтакте».

Запись по телефону: (347) 294-00-47.

Старт мероприятия в 10.30.