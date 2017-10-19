В Башкирии увеличилось количество зарегистрированных договоров долевого участия и ипотеки Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии увеличилось количество зарегистрированных договоров долевого участия и ипотеки Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

За 9 месяцев 2017 года Управлением Росреестра по Башкортостану осуществлено 516931 регистрационное действие. При этом наблюдается резкое снижение количества регистрационных действий (на 15% меньше показателя за аналогичный период 2016 года), — сообщи в ведомстве.

По количеству регистрационных действий Башкортостан занимает 6 место среди субъектов России

С начала года в республике зарегистрировано 12079 договоров участия в долевом строительстве, что на 11,6 % выше аналогичного показателя прошлого года. Также по сравнению с прошлым годом на 2,6 % увеличилось количество регистрационных записей об ипотеке (52759).