Стал известен прогноз на предстоящую зиму - синоптики рассказали, ждать ли экстремальных холодов? Фото: Олег Яровиков Стал известен прогноз на предстоящую зиму - синоптики рассказали, ждать ли экстремальных холодов? Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Жителей России ожидает умеренная погода предстоящей зимой, температура воздуха будет около или чуть выше нормы на большей территории страны, приводит слова директора Гидрометцентра Романа Вильфанда «РИА Новости».

Главный синоптик призвал не верить заявлениям о том, что эта зима будет экстремально холодной, так как, по его словам, прогноз экстремальной погоды на длительный период сделать невозможно.

Как сообщало агентство «Башинформ», в республике похолодание прогнозируется с завтрашнего дня (20 октября), когда на территорию региона начнет поступать холодная арктическая воздушная масса. Ожидается мокрый снег, установление временного снежного покрова. В ночные и утренние часы велика вероятность образования гололедицы.