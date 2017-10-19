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19 октября Четверг

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Урожайность зерна в Башкирии превысила прошлогодние показатели

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Урожайность зерна в Башкирии превысила прошлогодние показатели Фото: Олег Яровиков

Урожайность зерна в Башкирии превысила прошлогодние показатели Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

По информации Минсельхоза Башкирии, в республике осталось обмолотить около 10 тысяч га зерновых и зернобобовых культур. Из них на долю гречихи приходится 3,6 тысячи га, кукурузы на зерно — 6,3 тысячи.

В целом по региону собрано 3,83 млн тонн зерна. Средняя урожайность составила 22,2 центнера с гектара.

В прошлом году этот показатель равнялся 19,2 центнера с гектара.

Большой вклад в валовой сбор внесли аграрии Стерлитамакского, Мелеузовского, Баймакского, Чекмагушевского и ряда других районов.

Теги: сельское хозяйство, зерно
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